​Семшов видит в «Краснодаре» конкурента «Зенита»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос, можно ли считать «Краснодар» основным конкурентом «Зенита».

«Думаю, да. Но не надо зацикливаться на каких-то рекордах. Всё решится в конце чемпионата. У «Краснодара» хороший старт для того, чтобы побороться за медали», - цитирует Семшова Metaratings.

После трети турнирной дистанции именно «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Владимира Ивича в десяти турах добилась семи побед при трёх ничьих.

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.