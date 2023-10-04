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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семшов видит в «Краснодаре» конкурента «Зенита»

04 Октября 2023 • 17:33 Комментировать
Сочи
...
Зенит
07.10 14:00

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос, можно ли считать «Краснодар» основным конкурентом «Зенита».

«Думаю, да. Но не надо зацикливаться на каких-то рекордах. Всё решится в конце чемпионата. У «Краснодара» хороший старт для того, чтобы побороться за медали», - цитирует Семшова Metaratings.

После трети турнирной дистанции именно «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Владимира Ивича в десяти турах добилась семи побед при трёх ничьих.

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит Краснодар
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