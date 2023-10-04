Опарин рассказал, как в «Ахмате» поменялась работа с вратарями при Ромащенко

Вратарь «Ахмата» Михаил Опарин ответил на вопрос, изменилась ли работа с голкиперами после прихода в команду нового главного тренера Мирослава Ромащенко.

«Кардинально поменялась. Гораздо больше внимания вратарям, игре ногами, выход преимущественно через пас», — рассказал Опарин Metaratings.

Напомним, 49-летний Ромащенко возглавил «Ахмат» в августе этого года. На данный момент грозненский коллектив занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 12 очков.

В предстоящем туре «Ахмат» примет на своем поле казанский «Рубин». Игра состоится 8 октября. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск.