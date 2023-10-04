Вратарь «Ахмата» Опарин: «Нам сегодня победа была сильно нужнее, чем «Крыльям»

Вратарь «Ахмата» Михаил Опарин высказался об уверенной победе над «Крыльями Советов» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

По словам Опарина, грозненцы смогли добиться успеха за счёт запредельного настроя и активной игры с первых минут встречи.

«Нам сегодня победа была сильно нужнее, чем «Крыльям». Они разгромно обыграли «Спартак» и, видимо, чуть не перестроились. Нам по многим причинам кровь из носу нужно было побеждать», — цитирует Опарина Metaratings.

Эта победа позволила «Ахмату» набрать семь очков и обеспечить себе, как минимум, третье место в турнирной таблице квартета C. «Крылья Советов», в свою очередь, лишились даже математических шансов оказаться в плей-офф.