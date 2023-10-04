​В «Спартаке» нашли проблему

В «Спартаке» в настоящий момент обсуждают возможную реструктуризацию спортивного блока клуба. В стане «красно-белых» считают, что работа на трансферном рынке ведётся долго, и это мешает строить проект на долгосрочную перспективу. Обо всём этом на своих страницах пишет «РБК».

По данным источника, в «Спартаке» видят в этой ситуации упущение Пола Эшуорта, спортивного директора клуба. Учитывая занятость специалиста, «красно-белые» могут внедрить новую должность. Человек, который её займёт, будет помогать Эшуорту в том числе в трансферных вопросах.

В среду «Спартак» проводит гостевой матч против «Динамо» в пятом туре группового этапа Кубка России. Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции.

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