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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Байрамян высказался о цели «Ростова»

04 Октября 2023 • 16:45 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
07.10 19:00

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян высказался о задаче, которая стоит перед командой.

Ранее главный тренер ростовчан Валерий Карпин говорил о том, что задача его команды заключается в обеспечении места в Премьер-лиге на следующий сезон.

«Полностью согласен с Валерием Георгиевичем. Изначально нужно решить задачу минимум – остаться в Премьер-лиге, а потом уже смотреть. У нас очень молодая команда», - цитирует Байрамяна Sport24.

Байрамян отметил, что в прошлом году «Ростову» сопутствовала удача и другие факторы, поэтому команда смогла занять четвёртое место.

Ближайший матч чемпионата России. «Ростов» проведёт 7 октября – против лидирующего «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Хорен Байрамян
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