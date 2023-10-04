​Байрамян высказался о цели «Ростова»

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян высказался о задаче, которая стоит перед командой.

Ранее главный тренер ростовчан Валерий Карпин говорил о том, что задача его команды заключается в обеспечении места в Премьер-лиге на следующий сезон.

«Полностью согласен с Валерием Георгиевичем. Изначально нужно решить задачу минимум – остаться в Премьер-лиге, а потом уже смотреть. У нас очень молодая команда», - цитирует Байрамяна Sport24.

Байрамян отметил, что в прошлом году «Ростову» сопутствовала удача и другие факторы, поэтому команда смогла занять четвёртое место.

Ближайший матч чемпионата России. «Ростов» проведёт 7 октября – против лидирующего «Краснодара».