Шитов: «Для «Крыльев Советов» Кубок — не большая потеря»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался о поражении от «Ахмата» в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

Напомним, что эта неудача лишила самарскую команду даже математических шансов на выход в плей-офф турнира. По словам Шитова, вылет из Кубка России нельзя назвать большой потерей для «Крыльев Советов».

«Вышли чуть не готовыми, не проснулись до конца. Соперник быстрее успевал к спорным мячам, навязывал очень хорошую борьбу.

В Кубке всегда интересно играть, там получают практику футболисты, которые не так часто играют в РПЛ. Поэтому, наверное, для нас Кубок — не большая потеря», — цитирует Шитова Metaratings.

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 8 октября против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.