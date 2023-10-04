Агент рассказал, когда Караваев может вернуться на поле

Иван Бакулин, агент защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

Напомним, ранее игрок пропустил два матча «сине-бело-голубых» из-за травмы.

«Вячеслав восстанавливается. Надеюсь, что уже в следующем туре он сыграет. Там уже будут смотреть по медицинским показателям, как тренер решит», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист появился на поле в 13 матчах во всех турнирах и записал на свой счет три результативные передачи.

Предстоящим соперником «Зенита» станет «Сочи». Встреча 11-го тура чемпионата России должна состояться 7 октября. Начало — в 14:00 по столичному времени.