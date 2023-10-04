Агент Чистякова: Если ситуация не изменится, мы будем думать об уходе из «Зенита»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, поделился комментарием о ситуации с игровым временем футболиста.

«У Дмитрия все в порядке со здоровьем. Игровая практика? Все хорошо будет, я уверен в Диме. Если ситуация не изменится, мы будем об этом думать. Я уверен, что она изменится», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне Чистяков принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Последний раз 29-летний защитник выходил на поле в конце июля.

Трудовой договор футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость Чистякова оценивается в два с половиной миллиона евро.