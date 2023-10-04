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Агент Чистякова: Если ситуация не изменится, мы будем думать об уходе из «Зенита»

04 Октября 2023 • 16:11 Комментировать
Сочи
...
Зенит
07.10 14:00

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, поделился комментарием о ситуации с игровым временем футболиста.

«У Дмитрия все в порядке со здоровьем. Игровая практика? Все хорошо будет, я уверен в Диме. Если ситуация не изменится, мы будем об этом думать. Я уверен, что она изменится», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне Чистяков принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Последний раз 29-летний защитник выходил на поле в конце июля.

Трудовой договор футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость Чистякова оценивается в два с половиной миллиона евро.

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Зенит Дмитрий Чистяков Андрей Талаев трансферы футбола - зима 2024
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