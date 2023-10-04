Агент: «Восстановление Магкеева после тяжёлой травмы проходит по плану»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал о восстановлении своего клиента после разрыва крестообразной связки.

«Восстановление Магкеева после тяжёлой травмы проходит по плану. Он работает индивидуально по программе тренерского штаба. О сроках возвращения на поле говорить пока рано», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Магкеев пока не провёл за «Локомотив» ни одного матча. В прошлом розыгрыше чемпионата России защитник принял участие в 19 встречах и результативными действиями отметиться в них не сумел.

После 10 туров РПЛ «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков.