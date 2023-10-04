Агент высказался о возможном уходе Ренана из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном уходе бразильского футболиста из петербургского клуба грядущей зимой.

«Зимний трансфер? Сейчас не время говорить об этом», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Ренан защищает цвета «Зенита» с января текущего года. Действующий контракт 19-летнего бразильца с петербургским клубом рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне Ренан провёл за «сине-бело-голубых» семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 9 миллионов евро.