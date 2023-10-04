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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ФИФА может частично снять санкции с России

04 Октября 2023 • 14:15 Комментировать (3)

На прошлой неделе УЕФА принял решение о допуске юношеских сборных России. В ближайшее время такое же решение может принять ФИФА. Как сообщает Sky News, ФИФА рассмотрит возможность допуска российских юношеских сборных на своём уровне. Если такое решение будет принято, команда России в возрастной категории до 17 лет в теории сможет сыграть на чемпионате мира.

Решение ФИФА о частичном снятии санкций с России может быть принято до конца дня - заседание совета ФИФА пройдёт в среду. 

Добавим, что УЕФА допустил юношеские сборные России с ограничениями – без флага, без гимна и без матчей в родной стране. Что касается взрослых сборных и клубов, что УЕФА не собирается снимать санкции до урегулирования ситуации на Украине.

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
04 Октября 2023 в 15:23
ага.. ышо австралья и новая зиландья.. ага тихнарь.. паточняк - а то атключем газ! (с).. А-ха-ха-ха! )))
Кришна
04 Октября 2023 в 14:24
Толку то, там все отказались с ними играть уже...
One Live
04 Октября 2023 в 15:04
Это гейропа, в мире к ним только США, Канада и Япония, может Южная Корея присоединится) технарь всем отказавшимся и все)
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