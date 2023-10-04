​ФИФА может частично снять санкции с России

На прошлой неделе УЕФА принял решение о допуске юношеских сборных России. В ближайшее время такое же решение может принять ФИФА. Как сообщает Sky News, ФИФА рассмотрит возможность допуска российских юношеских сборных на своём уровне. Если такое решение будет принято, команда России в возрастной категории до 17 лет в теории сможет сыграть на чемпионате мира.

Решение ФИФА о частичном снятии санкций с России может быть принято до конца дня - заседание совета ФИФА пройдёт в среду.

Добавим, что УЕФА допустил юношеские сборные России с ограничениями – без флага, без гимна и без матчей в родной стране. Что касается взрослых сборных и клубов, что УЕФА не собирается снимать санкции до урегулирования ситуации на Украине.