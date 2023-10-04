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Филимонов выбрал нового тренера для «Спартака»

04 Октября 2023 • 13:59 Комментировать (1)

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов считает, что «красно-белым» нужно сменить главного тренера. Идеальным кандидатом на этот пост он видит Станислава Черчесова.

«Черчесов сможет исправить ситуацию. Особенно если учитывать его победный опыт с разными командами. Черчесов сможет привнести что-то новое, стабильное и более весомое», - рассказал Филимонов в интервью журналисту Sport24.

Напомним, что в последнем матче спартаковцы потерпели разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:4. В настоящий момент «народную команду» возглавляет Гильермо Абаскаль. Контракт испанского тренера рассчитан до июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Александр Филимонов
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
04 Октября 2023 в 14:11
Шашлык из Спартака будет! 🤣
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