Филимонов выбрал нового тренера для «Спартака»

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов считает, что «красно-белым» нужно сменить главного тренера. Идеальным кандидатом на этот пост он видит Станислава Черчесова.

«Черчесов сможет исправить ситуацию. Особенно если учитывать его победный опыт с разными командами. Черчесов сможет привнести что-то новое, стабильное и более весомое», - рассказал Филимонов в интервью журналисту Sport24.

Напомним, что в последнем матче спартаковцы потерпели разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:4. В настоящий момент «народную команду» возглавляет Гильермо Абаскаль. Контракт испанского тренера рассчитан до июня 2025 года.