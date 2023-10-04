​Судьям РПЛ будут платить больше

С 11-го тура судьи, которые работают на матчах Российской премьер-лиги, будут зарабатывать больше. Если с первого по десятый тур главный рефери за игру получал 115 тысяч рублей, то теперь оклад вырастет до 200 тысяч. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Помощники судей теперь будут получать по 100 тысяч рублей, а не по 55. Заработок ВАР и АВАР тоже вырос - с 57,5 и 28,75 тысячи рублей до 100 и 50 тысяч рублей соответственно. А вот оклад для резервных арбитров останется на том же уровне.

Матчи 11-го тура чемпионата России пройдут в субботу и воскресенье – 7 и 8 октября. На текущий момент место на вершине турнирной таблицы занимает «Краснодар».