​«Лукойл» выбрал тренера для «Спартака» на случай отставки Абаскаля

После поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» со счётом 0:4 в футбольном обществе активно обсуждают возможный уход Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московской команды. Футбольные руководители клуба якобы предпочитают оставить испанца у руля, считая, что он сможет улучшить ситуацию. Впрочем, «Лукойл» со своей стороны прорабатывает возможность смены наставника. Об этом пишет «РБК».

По данным источника, в «Лукойле» действительно думают о кандидатурах Станислава Черчесова и Валерия Карпина. При этом приоритетным вариантом для владельцев «Спартака» является Черчесов, чему способствует его корпоративность в виде желания решать проблемы внутри клуба и не выносить сор из избы.

Стоит сказать, что Станислав Черчесов уже несколько месяцев находится без клуба. В июле его уволили из «Ференцвароша» после провала команды в квалификации Лиги чемпионов.

​«Спартак» принял решение по Абаскалю