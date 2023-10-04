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​«Лукойл» выбрал тренера для «Спартака» на случай отставки Абаскаля

04 Октября 2023 • 13:50 Комментировать (4)

После поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» со счётом 0:4 в футбольном обществе активно обсуждают возможный уход Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московской команды. Футбольные руководители клуба якобы предпочитают оставить испанца у руля, считая, что он сможет улучшить ситуацию. Впрочем, «Лукойл» со своей стороны прорабатывает возможность смены наставника. Об этом пишет «РБК».

По данным источника, в «Лукойле» действительно думают о кандидатурах Станислава Черчесова и Валерия Карпина. При этом приоритетным вариантом для владельцев «Спартака» является Черчесов, чему способствует его корпоративность в виде желания решать проблемы внутри клуба и не выносить сор из избы.

Стоит сказать, что Станислав Черчесов уже несколько месяцев находится без клуба. В июле его уволили из «Ференцвароша» после провала команды в квалификации Лиги чемпионов.

​«Спартак» принял решение по Абаскалю

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Станислав Черчесов Лукойл Гильермо Абаскаль
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Павел Шереметов
04 Октября 2023 в 15:32
Вы, что продолжаете дело Федуна. Назначать того, кого отовсюду гнали из за человеческих качеств!
Павел Шереметов
04 Октября 2023 в 15:32
Вы, что продолжаете дело Федуна. Назначать того, кого отовсюду гнали из за человеческих качеств!
Кришна
04 Октября 2023 в 14:25
с усатым они вообще на дно сползут...
One Live
04 Октября 2023 в 13:52
ДБ! По кругу ходят!
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