​Бистрович посоветовал российским игрокам уезжать из РПЛ

Полузащитник Кристиян Бистрович дал совет российским футболистам. По словам хорвата, россияне должны стремиться ехать в европейские чемпионаты.

«Я посоветовал бы каждому россиянину поехать в Европу, попробовать поиграть в другом чемпионате, посмотреть на себя», - цитирует Бистровича Sport24.

По мнению Бистровича, в европейских лигах могут выступать многие российские игроки. Хорват отметил, что в Российской премьер-лиге уровень футбола хороший.

В настоящий момент Кристиян Бистрович выступает за «Балтику» в аренде. Права на хорватского полузащитника принадлежат ЦСКА.