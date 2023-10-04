Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бистрович посоветовал российским игрокам уезжать из РПЛ

04 Октября 2023 • 13:35 Комментировать

Полузащитник Кристиян Бистрович дал совет российским футболистам. По словам хорвата, россияне должны стремиться ехать в европейские чемпионаты.

«Я посоветовал бы каждому россиянину поехать в Европу, попробовать поиграть в другом чемпионате, посмотреть на себя», - цитирует Бистровича Sport24.

По мнению Бистровича, в европейских лигах могут выступать многие российские игроки. Хорват отметил, что в Российской премьер-лиге уровень футбола хороший.

В настоящий момент Кристиян Бистрович выступает за «Балтику» в аренде. Права на хорватского полузащитника принадлежат ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика РПЛ Кристиян Бистрович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
15:41 · Россия. Премьер-лига
Бителло: «Я всегда хочу побеждать, выигрывать трофеи»
15:37 · Кубок России
«Оренбург» с пенальти отыгрался в матче с «Сочи»
15:32 · Кубок России
Ромащенко: «Контролировали игру с самого начала, не выпускали нити игры»
15:25 · Кубок России
«Сочи» повёл в матче с «Оренбургом» и запутал ситуацию в группе
15:21 · Кубок России
Осинькин: «Я бы не заставил многих футболистов играть на 101%, как это было только что в матче со «Спартаком»
15:11 · Кубок России
Точилин: «Всё будет зависеть от нас в первую очередь»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Восстановление Магкеева после тяжёлой травмы проходит по плану»
15:05 · Кубок России
Деограсия: «Мы всегда приезжаем с хорошим настроением, команда готова»
14:50 · Кубок России
Федотов: «Как раз сегодня и посмотрим на степень готовности Мойзеса»
14:44 · Кубок России
Ташуев объяснил 100%-ю ротацию состава «Факела»
14:36 · Кубок России
​Два клуба РПЛ потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка России
14:35 · Кубок России
Федотов: «Акинфееву дали передохнуть»
14:30 · Кубок России
«Сочи» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
14:27 · Кубок России
«Ахмат» устроил кубковый разгром в Самаре 1
14:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Шинник» анонсировал первое в истории «дерби купюр»
Все новости
Рекомендуем