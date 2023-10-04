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Байрамян: «Возвращение Осипенко – большой плюс, потому что молодёжь играет рядом с ним увереннее» эксклюзив

04 Октября 2023 • 13:00 Комментировать
Краснодар
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Ростов
07.10 19:00

Полузащитник «Ростова» Хорен Баймарян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о плохом старте сезона, сложной логистике и отлучках Валерия Карпина в сборную.

- Почему старт сезона для «Ростова» сложился неудачно?

- Последние три матча мы сыграли вничью, хотя заслуживали победу. Мы вели в два мяча с «Балтикой» и с ЦСКА. Но фортуна от нас отвернулась. Нужно работать, чтобы ее вернуть. Если команда будет так играть, с таким же желанием и самоотдачей, то все у нас будет нормально. Очки мы наберем.

- С возвращением в строй долго лечившегося Максима Осипенко в обороне дела стали получше?

- Не только в обороне. Максим – очень важный для нас футболист. Молодые ребята, которые играют рядом с ним в защите, действуют поуверенее, когда он на поле. Так что его возвращение – большой плюс для нас.

- Насколько «Ростову» важен Кубок в то время, как ситуацию в чемпионате надо исправлять?

- Оба турнира важны, но мы понимаем, что чемпионат важнее. Мы сейчас находимся не на лучших позициях в таблице, идем во второй восьмерке, ближе к низу, поэтому надо сначала там поправить дела. Но и в Кубке у нас есть шансы выйти из группы, потому что впереди еще встреча с «Уралом».

- Согласны с тем, что проблемы «Ростова» кроются в сложной логистике?

- А как же «Краснодар»? Он идет на первом месте. Конечно, это сказывается, но все скидывать на логистику тоже неправильно. Если бы мы в последних матчах выиграли, в которых вели в два мяча, то имели бы не два очка, а шесть, и находились бы в середине таблицы. Уже разговор был бы другим. Но мы имеем то, что имеем. Логистика трудная, но это не самое тяжелое для нашей команды.

- Постоянные отлучки Валерия Карпина в сборную влияют на «Ростов»?

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- Когда его нет, остается тренер по физподготовке. Он дает хорошие нагрузки, такие же, как и при Карпине. Мы ответственно их выполняем.

Елена Григорьевская

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Ростов Хорен Баймарян
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