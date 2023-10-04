Агент рассказал о восстановлении форварда «Ростова» Комличенко

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы форварда «Ростова» Николая Комличенко, поведал о восстановлении игрока после повреждения. Из-за травмы нападающий пропустил четыре игры.

«Комличенко чувствует себя намного лучше. Возможно, в ближайшем матче мы увидим его на поле. Нам бы хотелось, чтобы он принял участие в матче за «Ростов» до паузы на сборные», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Николай поучаствовал в девяти матчах за «жёлто-синих», в которых забил три гола и сделал ассист. Ближайший матч «Ростова» против «Краснодара» состоится 7 октября.