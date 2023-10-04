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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Ростова» Голенков: «Никого в команде наше положение не устраивает»

04 Октября 2023 • 12:31 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
07.10 19:00

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о целях команды с берегов Дона в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что в первую очередь нужно обезопасить себя от попадания в зону стыковых игр.

«Пытаться побеждать в каждом матче, как в прошлом сезоне. Никого в команде наше положение не устраивает», - приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

После десяти проведенных туров РПЛ подопечные Валерия Карпина располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице с десятью очками в активе.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет против лидирующего «Краснодара». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Егор Голенков
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