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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок «Динамо» Чавес не согласен с Карпиным

04 Октября 2023 • 12:23 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
12.10 13:00

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о словах главного тренера сборной России Валерий Карпин, который заявил, что игрокам сборной лучше уезжать из РПЛ.

Мексиканец отметил, что уважает Карпина, но считает, что наставник сказал это на эмоциях, и, скорее всего, он произнёс эти слова, чтобы раззадорить футболистов.

«Все футболисты в РПЛ качественные, постоянно прессингуют. В плане тактики, возможно, есть куда расти. Но по «физике» и скоростям чемпионат России на довольно высоком уровне», - приводит слова Чавеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 12 октября сборная России проведёт товарищеский матч против сборной Камеруна. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Карпин Луис Чавес
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