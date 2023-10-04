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Мостовой: «Краснодар» заслуженно занимает первое место в таблице»

04 Октября 2023 • 12:08 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
07.10 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Напомним, после 10 туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 24 набранных очка. По мнению Мостового, «Краснодар» заслуженно занимает первую строчку.

«Сейчас «Краснодар» очень стабилен, если брать остальные клубы. Там сейчас собрана классная группа игроков, которая хочет побеждать. Думаю, что они заслуженно занимают первое место в таблице», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 7 октября против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Мостовой
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