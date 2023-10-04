​В «Локомотиве» рассказали о планах по Дзюбе

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» является главой совета директоров, дал комментарий по поводу планов клуба в отношении нападающего Артёма Дзюбы. По словам функционера, он не сомневается, что контракт с 35-летним форвардом будет продлён автоматически.

«Автоматическое продление контракта? Предусмотрены определённые условия. Не сомневаюсь, что он их выполнит. Сохраним интригу об этих условиях», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Всего в футболке «Локомотива» Артём Дзюба забил 10 голов и отдал 8 голевых передач на партнёров, проведя 24 официальных матча.

Ближайший матч российского чемпионата «Локомотив» проведёт в субботу, 7 октября, - против «Урала».