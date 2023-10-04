Ненахов: «Хотел бы остаться в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о своём будущем в московском клубе.

«Пока не было никаких разговоров и предпосылок для продления контракта. Хотел бы остаться в «Локомотиве». Ждём зимы, посмотрим. Наверное, начнутся какие-то переговоры», — приводит слова Ненахова Sport24.

Действующий контракт 24-летнего футболиста с «красно-зелёными» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне защитник провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Цвета «железнодорожников» Ненахов защищает с 2021 года, ранее он выступал за «Ахмат», «Ротор» и хабаровский СКА.