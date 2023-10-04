В «Локомотиве» хвалят Дзюбу

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался о форварде команды Артёме Дзюбе.

Напомним, что Дзюба играет за «Локомотив» с февраля. В 24 матчах за «железнодорожников» 35-летний нападающий записал на свой счёт 10 голов и 8 результативных передач на партнёров.

«Дзюба - молодец. Он является очень важным игроком для команды. Это лидер, мотиватор команды, поэтому абсолютно мы довольны тем, как он сегодня играет», - цитирует Нагорных ТАСС.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 7 октября – против «Урала» в Премьер-лиге на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.