Президент «Урала» Иванов: «Дзюба показал, что равных ему нападающих у нас нет»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

По словам Иванова, Дзюба мог продолжить карьеру в екатеринбургском клубе. Президент признался, что жалеет о том, что ему не удалось договориться об этом переходе, поскольку 35-летний форвард доказывает свою состоятельность в нынешнем сезоне.

«Сейчас в какой-то степени я жалею, что не договорился с ним. Он пришёл и показал, что сейчас таких равных форвардов у нас нет. Можно про Соболева говорить, но я считаю, что Дзюба сильнее», — рассказал Иванов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.