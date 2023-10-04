В «Локомотиве» высказались об условиях выкупа Сулейманова

В летнее трансферное окно нападающий Тимур Сулейманов перебрался из «Пари НН» в «Локомотив». Московский клуб арендовал 23-летнего футболиста с правом выкупа при выполнении определённых условий. Юрий Нагорных, который в московском клубе возглавляет совет директоров, рассказал, о каких условиях идёт речь.

«Там комбинированная ситуация - игровое время и результативные действия. Но я нисколько не сомневаюсь, что он будет нашим игроком в дальнейшем и выполнит условия», - цитирует Нагорных ТАСС.

Отметим, что во вторник вечером Тимур Сулейманов впервые забил за «Локомотив». Нападающий поразил ворота «Ростова» в кубковом матче. Московская команда победила со счётом 3:1 и оформила выход в верхнюю часть сетки плей-офф.