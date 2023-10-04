Сенников: «По составу «Локомотив» уступает только «Зениту»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о перспективах московской команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, состав «железнодорожников» позволяет им бороться за чемпионский титул.

«Если сравнивать с другими командами, то по составу «Локомотив», может быть, только «Зениту» уступает. «Железнодорожники» могут в этом сезоне побороться за чемпионство. Самое главное — стабильность», — цитирует Сенникова Metaratings.

После 10 туров РПЛ «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Свой ближайший матч «красно-зелёные» проведут 7 октября против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.