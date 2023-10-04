Галактионов: «Игроки «Локомотива» больше поверили в себя после победы над «Зенитом»

Рулевой московского «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что гостевая победа над петербургским «Зенитом» в девятом туре Премьер-лиги придала уверенности команде.

«Победа над «Зенитом» повлияла на дух «Локомотива»? У нас проблем с этим не было. Но это дало определённый скачок, конечно, сейчас ребята ещё больше поверили в себя», - передает слова специалиста ТАСС.

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой «Локомотива» со счетом 2:1. После десяти туров Российской премьер-лиги подопечные Галактионова располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.