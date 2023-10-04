Селюк: «Черевченко сказал, что Гогуа может играть в любой команде РПЛ, включая «Зенит»

Дмитрий Селюк, агент защитника таджикского «Истиклола» Седрика Гогуа, высказался о будущем своего клиента.

Агент выразил надежду на то, что ивуарийский защитник, ранее выступавший за ЦСКА, сможет вернуться в РПЛ. По мнению Селюка, в России карьера Гогуа не сложилась по причине того, что тогдашний главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко не давал играть своему подопечному.

«Есть ли у Гогуа предложения из России? Черевченко (главный тренер «Истиклола») сказал, что Седрик может играть в любой команде РПЛ, включая «Зенит». Так же Игорь Геннадиевич сказал «Локомотиву», что Гогуа гораздо лучше всех тех защитников, которые сейчас играют в команде», — приводит слова Селюка Metaratings.

В составе «Истиклола» Гогуа провёл 16 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до конца декабря нынешнего года.