Нагорных рассказал о переходе Изидора в «Зенит»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о трансфере французского форварда Вильсона Изидора в петербургский «Зенит».

«На нас вышел «Зенит» с выгодным предложением. Оно полностью покрывает контрактные суммы, которые были потрачены при приобретении Изидора. Получим определенную прибыль», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит» в летнее трансферное окно. Питерцы арендовали футболиста до завершения нынешнего сезона с правом выкупа.

В ближайшем матче «железнодорожники» на выезде сыграют против «Урала». Встреча состоится в субботу, 7 октября.