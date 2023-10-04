Тикнизян: «Жаль, что Байрамян не получил приглашение в сборную Армении»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной Армении.

По мнению Тикнизяна, армянской сборной по силам обыграть Латвию в матче отборочного этапа к чемпионату Европы. Также игрок «Локомотива» признался, что невызов полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна в национальную команду его сильно удивил.

«Удивился ли я тому, что Байрамян не получил приглашение в сборную? Больше да, чем нет. Не знаю, с чем это связано, но очень жаль, что так получилось», — цитирует Тикнизяна Metaratings.

В текущем сезоне 31-летний Байрамян провёл за «Ростов» 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.