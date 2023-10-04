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«Локомотив» определился с трансферной целью

04 Октября 2023 • 10:25 Комментировать

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может продолжить карьеру в одном из московских топ-клубов. Как сообщается в телеграм-канале «Матч ТВ-Новости», аргентинский футболист попал в сферу интересов «Локомотива».

В стане «железнодорожников» рассматривают Лукаса в качестве игрока, способного закрыть позицию атакующего полузащитника или опорника. «Локомотив» проявлял интерес к южноамериканцу минувшим летом, однако тогда сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний аргентинец провел девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Оренбург Лукас Вера
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