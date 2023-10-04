В «Локомотиве» отреагировали на слухи о назначении Черчесова

Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался насчет будущего в команде главного тренера Михаила Галактионова. В СМИ появились слухи, что «железнодорожников» может возглавить Станислав Черчесов.

«Наш главный тренер - Михаил Галактионов, которому мы полностью доверяем. Станислав Саламович приезжает на наши игры, но не надо делать из этого далеко идущих выводов», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

После десяти туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 18 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны «Локомотив» встретится с екатеринбургским «Уралом».