В «Локомотиве» высказались о трансфере Джикии

Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался касательно возможного подписания центрального защитника сборной России и «Спартака» Георгия Джикии.

«Интерес «Локомотива» к Джикии? Мы на трансферном комитете пока не обсуждаем. Пока не видим необходимости вести переговоры с Георгием или со «Спартаком» о его переходе», - цитирует Нагорных «РБ Спорт».

Напомним, что последние несколько матчей «красно-белых» Георгий провел на скамейке запасных. Россиянин проигрывает конкуренцию сербскому защитнику Срджану Бабичу.

В нынешнем сезоне Джикия провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.