Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» высказались о трансфере Джикии

04 Октября 2023 • 10:05 Комментировать

Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался касательно возможного подписания центрального защитника сборной России и «Спартака» Георгия Джикии.

«Интерес «Локомотива» к Джикии? Мы на трансферном комитете пока не обсуждаем. Пока не видим необходимости вести переговоры с Георгием или со «Спартаком» о его переходе», - цитирует Нагорных «РБ Спорт».

Напомним, что последние несколько матчей «красно-белых» Георгий провел на скамейке запасных. Россиянин проигрывает конкуренцию сербскому защитнику Срджану Бабичу.

В нынешнем сезоне Джикия провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Нагорных Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
11:27 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «По составу «Локомотив» уступает только «Зениту»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Игроки «Локомотива» больше поверили в себя после победы над «Зенитом»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Черевченко сказал, что Гогуа может играть в любой команде РПЛ, включая «Зенит»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Нагорных рассказал о переходе Изидора в «Зенит»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Жаль, что Байрамян не получил приглашение в сборную Армении»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Ефремов: «Слуцкого нельзя назвать тренером номер один для меня»
10:25 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» определился с трансферной целью
10:17 · Россия. Премьер-лига
Чавес — об игре против Месси: «Закрывались как только могли, но всё равно уступили»
10:11 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» отреагировали на слухи о назначении Черчесова
10:05 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о трансфере Джикии
10:01 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Для Мойзеса было важно успеть восстановиться к матчу против «Спартака»
09:46 · Кубок России
Булыкин: «Мне кажется, в матче «Динамо» — «Спартак» голов будет много»
09:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Отставка Клотета: одним испанцем в чемпионате России стало меньше
09:28 · Россия. Премьер-лига
Ненахов: «В нынешнем сезоне «Ростов» выглядит слабее, чем в предыдущем»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «Ваня потихоньку поправляется, но он не сыграет с «Оренбургом»
Все новости
Рекомендуем