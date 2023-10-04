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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ненахов: «В нынешнем сезоне «Ростов» выглядит слабее, чем в предыдущем»

04 Октября 2023 • 09:28 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Ростов
окончен

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о победе над «Ростовом» (3:1) в матче группового этапа Кубка России.

Ненахов согласился с тем, что в текущем сезоне южане выглядят слабее, чем в предыдущем. При этом, как отмечает футболит, победа «железнодорожникам» далась непросто.

«В нынешнем сезоне «Ростов» выглядит слабее, чем в предыдущем. Согласен с этим, но не знаю, почему так происходит. Может быть, из-за того, что из команды ушли такие футболисты, как Сильянов», — приводит слова Ненахова «Чемпионат».

После пяти туров группового этапа Кубка России «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу квартета B, опережая третий «Ростов» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Максим Ненахов
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