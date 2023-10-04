Агент Дркушича: «Ваня потихоньку поправляется, но он не сыграет с «Оренбургом»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, сообщил, что его клиент пропустит матч группового этапа Кубка России против «Оренбурга».

Напомним, словенский футболист получил травму в матче восьмого тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

«Ваня потихоньку поправляется, но он не сыграет с «Оренбургом». Клубные врачи примут решение о том, будет ли Дркушич готов к матчу с «Зенитом» уже ближе к игре, пока точного понимания нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний защитник провёл восемь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Матч «Сочи» — «Оренбург» состоится сегодня, 4 октября. Начало — в 15:00 по московскому времени.