Первый серьёзный матч сборной России за последние годы: кого вызвал Карпин

Сборная России в шестой раз сыграет в текущем календарном году. И в этот раз у подопечных Валерия Карпина весьма серьёзный соперник. Камерун пять раз выигрывал Кубок африканских наций, становился чемпионом Олимпийских игр 2000. Неукротимые львы регулярно принимают участие в чемпионате мира. Из четырёх последних турниров не смогли приехать только в Россию в 2018-м. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о предстоящем матче и выборе Валерия Карпина к поединку национальной сборной России против Камеруна.

В зачёт рейтинга ФИФА

Камерун занимает 41-ю строчку в рейтинге ФИФА. Россия идёт на 39-й позиции. Разрыв между сборными в рейтинге составляет 20 очков и в предстоящем матче он может измениться. Подсчёт очков в рейтинге весьма непрост и учитывает несколько факторов. Среди них сила соперника, представляемая им конфедерация и важность матча. Однако важен другой факт. Сборная России сыграет против Камеруна в зачёт рейтинга ФИФА. Это означает, что в игре будет пять замен и возможна одна дополнительная в случае серьёзной травмы. Не будет обилия перестановок, а состав должен быть близким к оптимальному.

Вратари

По словам Валерия Карпина, в «максимально приближённую к окончательной» заявку из 29 футболистов включены три голкипера:

Матвей Сафонов (24 года, «Краснодар»)

Илья Лантратов (27 лет, «Локомотив» Москва)

Илья Помазун (27 лет, «Урал» Екатеринбург)

По сути, это лучшие вратари на данный момент. Акинфеев уже давно отказался от выступлений за сборную. Александр Селихов и Михаил Кержаков травмированы. Очевидно, что начать поединок против Камеруна должен Матвей Сафонов.

Защитники

Среди десяти игроков обороны два новобранца национальной сборной. Это Юрий Горшков из «Крыльев Советов» и Евгений Харин из грозненского «Ахмата». Отметим, что Харину 28 лет, и он является одним из самых опытных игроков обороны. Остальные игроки обороны:

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Роман Евгеньев (24 года, «Крылья Советов» Самара)

Александр Солдатенков (26 лет, «Крылья Советов» Самара)

Юрий Горшков (24 года, «Крылья Советов» Самара)

Максим Осипенко (29 лет, «Ростов» Ростов-на-Дону)

Александр Сильянов (22 года, «Локомотив» Москва)

Георгий Джикия (29 лет, «Спартак» Москва)

Сергей Волков (21 год, «Краснодар»)

Арсен Адамов (23 года, «Оренбург»)

Евгений Харин (28 лет, «Ахмат» Грозный)

Артём Макарчук (27 лет, «Сочи»)

У трёх представителей из самарских «Крыльев Советов» на троих три игры и один гол. Александр Солдатенков забил его в последней игре национальной сборной. Этот забитый мяч позволил России спасти ничью в поединке против Катара.

Полузащитники

В линии полузащиты сложно не заметить пятерых игроков московского «Локомотива». Всего представителей «железнодорожников» в сборной семеро – больше, чем из других клубов. «Локомотив» идёт на третьей строчке в турнирной таблице и является лучшей из команд Москвы и Санкт-Петербурга на данный момент.

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Дмитрий Баринов (27 лет, «Локомотив» Москва)

Артём Карпукас (21 год, «Локомотив» Москва)

Антон Миранчук (27 лет, «Локомотив» Москва)

Максим Глушенков (24 года, «Локомотив» Москва)

Сергей Пиняев (18 лет, «Локомотив» Москва)

Данил Глебов (23 года, «Ростов» Ростов-на-Дону)

Даниил Уткин (23 года, «Ростов» Ростов-на-Дону)

Максим Мухин (21 год, ЦСКА)

Иван Обляков (25 лет, ЦСКА)

Даниил Фомин (26 лет, «Динамо» Москва)

Далер Кузяев (30 лет, «Гавр» Франция)

Алексей Миранчук (27 лет, «Аталанта» Италия)

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Александр Головин (27 лет, «Монако» Франция)

В средней линии всего 13 человек, по традиции, больше, чем в остальных. Линия полузащиты единственная, которая имеет легионеров. Всего их в национальной сборной трое: Головин, Ал. Миранчук и Кузяев.

Нападающие

В атаке Карпин делает ставку на трёх голеадоров:

Александр Соболев (26 лет, «Спартак» Москва)

Фёдор Чалов (25 лет, ЦСКА)

Иван Сергеев (28 лет, «Зенит» Санкт-Петербург)

Чалов является лучшим бомбардиром РПЛ, имея в своём активе 6 забитых мячей, четыре из которых с пенальти. Сергеев отличился трижды. Соболев забил только 2 гола в рамках РПЛ, один из них с пенальти.

Кого вызвал Валерий Карпин

Валерий Карпин собрал практически весь бомонд российских футболистов. До игры ещё целая неделя и целый тур в РПЛ, поэтому вполне вероятны травмы и повреждения. Возможно, представленный список игроков будет уменьшен, но, хочется верить, что обойдёмся без этого и увидим настоящую силу сборной России. Остаётся только надеятся, что Камерун приедет основным составом.

Как уже отмечалось, больше всего игроков (семеро) вызваны из «Локомотива». Для сравнения: из «Спартака» вызваны только двое, из «Зенита» и вовсе один Сергеев. Столько же из аутсайдера «Сочи» и подшефного «Газпрому» «Оренбурга».

Следить за событиями матча между сборными России и Камеруна 12 октября можно здесь.

Матчи сборной России за последние два календарных года

Дата Результат 24.09.2022 Кыргызстан 2:1 (Соболев (п), Уткин) 17.11.2022 Таджикистан 0:0 20.11.2022 Узбекистан 0:0 23.03.2023 Иран 1:1 (Ан. Миранчук (п)) 26.03.2023 Ирак 2:0 (Ан. Миранчук, Пиняев) 07.09.2023 Египет (олимпийская сборная) 1:1 (Оганесян) 11.09.2023 Египет (олимпийская сборная) 1:2 (Пиняев (п)) 12.09.2023 Катар 1:1 (Солдатенков)

Константин Лицин