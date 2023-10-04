Новичок «Динамо» Чавес: «В какой-то момент подумал, что трансфер сорвётся»

Мексиканский полузащитник Луис Чавес в беседе с журналистом высказался касательно своего трансфера в московское «Динамо».

«Я сразу сосредоточился на предложении «Динамо» - другие даже не рассматривал. Все тянулось очень долго. В какой-то момент подумал, что трансфер сорвется. К счастью, решение было найдено», - приводятся слова легионера на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Чавес пополнил ряды «бело-голубых» в летнее трансферное окно. 27-летний мексиканский футболист заключил четырехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.