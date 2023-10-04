Игрок «Зенита» Мостовой рассказал, когда вернётся на поле

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, когда планирует вернуться на поле.

«Восстановление проходит нормально. Потихоньку начинаю тренироваться в общей группе. Пока не знаю, поеду ли на матч с «Сочи», но после перерыва на сборные точно смогу сыграть», - рассказал футболист в беседе с журналистом «Спорт День за Днём».

Напомним, что полузащитник травмировался в товарищеской встрече против «Сепахана» в начале сентября. После этого Мостовой пропустил семь поединков петербургского клуба.

В текущем сезоне Андрей поучаствовал в пяти играх «сине-бело-голубых», не отметившись голевыми действиями.