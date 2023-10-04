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Тикнизян высказался о вызове семи игроков «Локомотива» в сборную России

04 Октября 2023 • 07:40 Комментировать

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о вызове в ряды национальной сборной России сразу семерых представителей «железнодорожников».

«Во многом это оценка работы нашего тренерского штаба, наших ребят. За счёт этого ребята будут развиваться и прибавлять. Я очень рад, что у них появляется такая возможность», - передает слова армянского футболиста Metaratings.ru.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 18 баллов после десяти туров. Столичная команда располагается на третьем месте в турнирной таблице. Следующий матч «железнодорожники» проведут против екатеринбургского «Урала» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Наир Тикнизян
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