​Булыкин против изменения формата РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России не поддерживает изменения формата российского чемпионата Премьер-лиги. Они предусматривают появление еще одного мини-турнира плей-офф среди лидеров чемпионата, как это происходит в некоторых европейских чемпионатах. По мнению Булыкина, российский чемпионат и без того достаточно хорош.

- Плей-офф после окончания чемпионата проводят в Нидерландах. Но в нём участвуют команды, занявшие с 5-го по 8-е места, которые разыгрывают путёвки в еврокубки. Это добавляет интригу. Но в России достаточно хорошие традиционные чемпионат и кубок. Просто у нас нет международных матчей, и это всех напрягает, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, что в российском чемпионате прошли десять туров из тридцати. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар».