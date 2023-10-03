В «Локомотиве» оценили летнюю трансферную кампанию

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о летней трансферной кампании столичного клуба.

Спортивный функционер отметил, что в той ситуации, в которой находится команда, то получилось не все, что было запланировано.

«Но мы ни в коем случае не говорим о том, что ослабли и что-то не доделали. Да, что-то не получилось. Но больше внимания тем игрокам, которые сегодня есть в распоряжении «Локомотива», - приводит слова Нагорных «Чемпионат».

Напомним, что «железнодорожники» минувшим летом подписали Илью Самошникова и Владислава Сарвели, а арендовали у «Пари НН» Тимура Сулейманова.