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В «Локомотиве» оценили летнюю трансферную кампанию

03 Октября 2023 • 23:06 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
07.10 12:00

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о летней трансферной кампании столичного клуба.

Спортивный функционер отметил, что в той ситуации, в которой находится команда, то получилось не все, что было запланировано.

«Но мы ни в коем случае не говорим о том, что ослабли и что-то не доделали. Да, что-то не получилось. Но больше внимания тем игрокам, которые сегодня есть в распоряжении «Локомотива», - приводит слова Нагорных «Чемпионат».

Напомним, что «железнодорожники» минувшим летом подписали Илью Самошникова и Владислава Сарвели, а арендовали у «Пари НН» Тимура Сулейманова. 

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Локомотив Москва Юрий Нагорных
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