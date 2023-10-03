Нагорных - о Черчесове в «Локомотиве»: Он просто приезжал смотреть футбол

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера.

Напомним, что экс-тренер сборной России посетил матч девятого тура РПЛ против «Оренбурга».

Нагорных отметил, что Черчесов просто приезжал смотреть футбол, ведь это никому не запрещено.

«У нас безграничное доверие к нынешнему тренерскому штабу Михаила Галактионова. Он — главный тренер команды, мы в нем не сомневаемся. Важно это донести, чтобы не было никаких домыслов», - добавил он в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что после десяти туров столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице.