Семак рассказал о состоянии Марио Фернандеса

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса.

«По травме Марио можно будет сделать вывод после того, как воспаление спадет», - приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

Напомним, что 33-летний футболист получил повержедение на восьмой минуте матча восьмого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (1:3).

В текущем сезоне Фернандес принял участие в 12 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

В ближайшем туре питерский клуб на выезде сыграет против «Сочи» в субботу, 7 октября.