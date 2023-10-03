Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема - об Абаскале: Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла»

03 Октября 2023 • 22:05 Комментировать

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

Салихова отметила, что испанский специалист первые полгода был в адекватном состоянии, но потом началось подношение всевозможных благ и считает, что отношение к нему, как к Мессии, ведь он работает в России несмотря на отстранение от еврокубков.

«Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла». К сожалению, быть просто болельщиком и пробивать выезды из VIP-ложи — этого мало. В футболе действительно надо разбираться», - приводит слова Салиховой Sport24

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Октября
22:54 · Кубок России
Голкипер Адамов высказался о дебюте в официальном матче за «Зенит»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Нагорных - о Черчесове в «Локомотиве»: Он просто приезжал смотреть футбол
22:32 · Кубок России
Игнашевич подвёл итоги матча против «Зенита»
22:24 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о состоянии Марио Фернандеса
22:05 · Россия. Премьер-лига
Зарема - об Абаскале: Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла»
21:58 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин ответил, какой тренер сможет наладить игру «Спартака»
21:05 · Кубок России
Наумов: «Локомотив» играл легко, весело и интересно»
20:46 · Кубок России
Тикнизян: «Мы знали, как будет играть «Ростов»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: Победа над «Зенитом» придала уверенности «Локомотиву»
20:25 · Россия. Премьер-лига
​Игроки «Локомотива» за победу над «Зенитом» получили повышенные премиальные
20:24 · Кубок России
Ду Кейрос: «Зенит» не может проигрывать два матча подряд
20:18 · Россия. Премьер-лига
​В «Ростове» дали однозначный ответ по будущему Карпина
20:16 · Кубок России
Ду Кейрос рассказал, кому посвятил дебютный гол за «Зенит»
20:10 · Кубок России
Игнашевич: «Могли сегодня победить, но при условии, что проведем сегодня свой лучший матч»
20:09 · Кубок России
Семак объяснил отсутствие Михаила Кержакова в матче с «Балтикой»
Все новости
Рекомендуем