Зарема - об Абаскале: Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

Салихова отметила, что испанский специалист первые полгода был в адекватном состоянии, но потом началось подношение всевозможных благ и считает, что отношение к нему, как к Мессии, ведь он работает в России несмотря на отстранение от еврокубков.

«Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла». К сожалению, быть просто болельщиком и пробивать выезды из VIP-ложи — этого мало. В футболе действительно надо разбираться», - приводит слова Салиховой Sport24.