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Погостнов: «Можно спросить у Гилерме о бразильских академиях, с которыми будем играть, но там такие же футболисты» эксклюзив

03 Октября 2023 • 23:00 Комментировать

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о вызове в молодёжную сборную России U21, а также о предстоящих этой команде матчах с футбольными академиями из Бразилии: «СКА Бразил», «Палмейрас», «Сантос», Ред Булл Брагантино».

- Молодежной сборной России предстоит провести серию матчей со сверстниками из бразильских академий футбола. Вас тоже вызвали в эту команду, и вам предстоит турне. Как восприняли такую информацию?

- Всегда здорово играть с такими соперниками на международном уровне. Практика в таких международных матчах дает возможность футболистам развиваться.

- Такие выезды – уже забытые чувства?

- Отчасти да.

- Знаете что-то об этих бразильских академиях?

- Конечно, «Сантос» я знаю. Но досконально не смотрел.

- Гилерме расспрашивали об этих академиях или о молодежном футболе Бразилии?

- Нет, пока ничего не спрашивал. Можно, что-то спросить, но там такие же футболисты. Против них можно спокойно играть. Что и будем делать.

- Даже примерный уровень соперников не представляете?

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- Приедем – посмотрим.

- Для вас вообще этот вызов в молодежную сборную стал неожиданным?

- Почему? Конечно, не всегда ожидаешь, когда приходит вызов, но когда это случается, это всегда приятно. Престижно представлять цвета своей страны на международной арене.

- Вас не выбывает сборная из колеи, из клубного графика?

- В Бразилию лететь далеко. Я не летал еще в такие страны. Посмотрим, как это будет. Ни разу не был в Бразилии.

- Из «Локомотива» в национальную сборную вызвали семь футболистов и два в молодежнуюкоманду. Не слишком большое представительство?

- В сборных есть тренерские штабы. Им виднее, кого вызывать.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва Молодёжная сборная России Егор Погостнов
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