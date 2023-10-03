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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин не возглавит «Спартак»

03 Октября 2023 • 21:28 Комментировать (1)
Краснодар
...
Ростов
07.10 19:00

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что не собирается покидать команду по окончании нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Допускаю ли, что в конце сезона могу покинуть «Ростов»? Нет», — приводит слова 54-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года (с перерывом с августа 2021 по март 2022 года). В текущем сезоне его команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном назначении Карпина в московский «Спартак», в котором он уже работал с 2008 по 2014 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин
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Комментарии (1)
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ингерман
03 Октября 2023 в 21:43
ай талантлевейшая карпуха до цугундера (читай пердива) доведет.. маи паздравки растовским болелам.. А-ха-ха-ха! )))
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