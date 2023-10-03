Карпин не возглавит «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что не собирается покидать команду по окончании нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Допускаю ли, что в конце сезона могу покинуть «Ростов»? Нет», — приводит слова 54-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года (с перерывом с августа 2021 по март 2022 года). В текущем сезоне его команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном назначении Карпина в московский «Спартак», в котором он уже работал с 2008 по 2014 год.