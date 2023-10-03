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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирш: «До аэропорта приходится добираться около пяти часов, но не в этом причина проблем «Ростова» эксклюзив

03 Октября 2023 • 22:40 Комментировать (1)
Краснодар
...
Ростов
07.10 19:00

Защитник «Ростова» Илья Кирш в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой трети чемпионата.

- Первая треть чемпионата России завершилась. Как оцените ее итоги?

- У нас получилось тяжелое начало сезона. Были матчи, где могли побеждать, но отдали очки. Стараемся играть в свой футбол, не отходить от него. В следующем матче надеемся на положительный результат.

- В каких играх недобрали очки?

- В последней с «Балтикой», и с ЦСКА были обидные ничьи. Мы упустили победы. Но ничего страшного. Будет работать дальше, стараться прогрессировать.

- Карпин периодически уезжает в сборную России. Это не мешает «Ростову»?

- Никак не мешает. У нас большой тренерский штаб, и в отсутствие Валерия Георгиевича все друг друга заменяют и тренировки продолжаются в обычном режиме.

- Карпин не обсуждал с вами вопрос, когда будет привлекать вас к основной сборной?

- Нет. Пока не говорил. Чтобы получить вызов в основную сборную, надо сначала закрепиться в основном составе «Ростова». Все только впереди.

- Насколько логистически сложно дается этот чемпионат?

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- Нашей команде в этом сезоне пришлось максимально сложно. Например, до аэропорта приходится добираться около пяти часов. Но мы на это не ссылаемся. Не стоит делать на этом акцент и думать, что здесь кроится причина наших проблем.

Елена Григорьевская

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Комментарии (1)
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KLINSMANN
03 Октября 2023 в 22:46
Прочитал вначале КРИШ, думаю ого Роналду до аэропорта Ростова добирается =)
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