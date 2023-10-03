Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал трансферные слухи «железнодорожников».

- В прессе проходила информация о том, что в «Локомотив» могут прийти Салтыков и Джикия. Эти футболисты могли бы усилить «Локомотив»?

- Конечно. Салтыков мне очень понравился по очному матчу с «Крыльями Советов». Боевой парень, техничный. Очень интересный игрок. Неизвестно, как он у нас раскроется, но это, как минимум, хороший футболист. А что касается Джикии – это опытный игрок. Такие опытные ребята помогли бы любой команде.

- Не смущает, что в «Спартаке» он сейчас сел в запас?

- Нет. У Абаскаля свое видение.

- Салтыков претендует на звание «открытие сезона». Вы бы назвали его таковым?

- Это не мне решать.

Елена Григорьевская