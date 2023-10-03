Защитник «Локомотива» Максим Ненахов после победы в кубковом матче с «Ростовом» в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не будет смотреть матчи сборной.

- В сборную России от «Локомотива» вызвано семь футболистов. Как оцените такие показатели?

- Я очень рад. Здорово, что из нашей команды в сборную России едет так много ребят.

- Будете следить за матчами сборной?

- Посмотрим. Меня там нет, и мне не интересно.

- Ближайшие соперники у нашей сборной довольно экзотические. Знаете что-то о них?

- Абсолютно ничего не знаю.

Напомним, что в октябре команда Валерия Карпина сыграет против сборных Камеруна и Кении.

Елена Григорьевская