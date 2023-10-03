Защитник «Локомотива» Максим Ненахов после победы в кубковом матче с «Ростовом» в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги выступлению команды в первой трети чемпионата.

- Как оцените итоги кубкового матча с «Ростовом»?

- Была хорошая игра. Мы вышли из группы с первого или второго места – все будет зависеть от того, как сыграем с «Рубином». Но мы довольны ситуацией в Кубке.

- «Локомотив» занимает в чемпионате третье место после десяти туров. Как оцените результат?

- Мы набрали хороший темп, двигаемся в своем направлении. То, что хотим, пока реализовывается. Так что работаем дальше.

- Почему в этом чемпионате «Локомотиву» удобнее играть на выезде, а не дома?

- Мы потеряли очень много очков в начале сезона. Взять матчи с «Крыльями Советов», «Оренбургом», «Рубином» дома, с которым сыграли вничью. Нам надо было набрать ход, и так вышло, что этот период выпал на домашние матчи. Это никак не связано с домашним стадионом.

- Вначале чемпионата у команды дела шли не очень. За счет чего удалось выправить ситуацию?

- Каждой команде надо набрать уверенность, сыграться с новыми футболистами. Тем более у нас было много новичков: Сильянов, Самошников, Морозов, другие ребята. Фассон вышел после травмы. Надо было чуть притереться.

Елена Григорьевская